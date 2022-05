Burger King é proibido de vender 'Whopper de Costela' sem costela no DF

Apoie o 247

247 - Após ser acusado de enganar o consumidor ao vender o 'Whopper de Costela' sem costela, o Burger King foi proibido de vender o produto no DF até a correção da publicidade, determinou o Procon-DF.

Em nota, o órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania afirma que fiscais deram início a procedimento interno de investigação: "a publicidade do produto e as informações de sua composição no site do Burger King trazem o seguinte comunicado: 'Hambúrguer produzido à base de paleta suína e aroma de costela'".

Segundo a entidade, a "informação sobre a real composição do sanduíche não é disposta de modo claro e ostensivo na publicidade do produto, induzindo o consumidor a erro e se caracterizando publicidade enganosa".

O Procon-SP, por sua vez, disse que vai notificar a rede de fast food.

A polêmica, que veio uma semana após a McDonald's assumir que o seu sanduíche McPicanha não tem o corte nobre da carne em sua receita, levou o Burger King a confirmar que o hambúrguer é feito com paleta suína e tem apenas "aroma de costela".

Em nota, o Burger King declarou que "sempre comunicou com clareza em todos os seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco [paleta suína] e com aroma 100% natural de costela suína". (Com informações da Folha de S.Paulo).

