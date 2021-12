Buscas por Geraldo Alckmin no Google aumentam 350%

O maior interesse na possível chapa Lulalckmin impulsionou as buscas pelo nome do ex-governador edit

247 - As buscas pelo nome de Geraldo Alckmin no Google saltaram 350% nos últimos sete dias, com o aumento do interesse da população na possível chapa Lulalckmin. Os termos mais buscados junto ao nome de Alckmin foram "Lula", "vice" e "partido".

A procura pelo nome ficou atrás apenas de Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. São Paulo foi o estado com o maior número de buscas, seguido do Distrito Federal, Paraíba e Pernambuco.

Na Bahia, as buscas registraram o maior interesse em relação a Alckmin desde a campanha presidencial de 2018, quando ele foi candidato.

