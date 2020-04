Cabo Daciolo: 'facada em Bolsonaro foi farsa criada pela Maçonaria e por Silas Malafaia'

O ex-presidenciável Cabo Daciolo afirmou que a facada em Bolsonaro é uma fraude, "obra da maçonaria com a Nova Ordem Mundial e participação do pastor Silas Malafaia" edit

247 - Obra da Maçonaria e da Nova Ordem Mundial. Foram esses, segundo Cabo Daciolo, os autores do ‘espetáculo’ da facada em Jair Bolsonaro.

A reportagem do Correio Braziliense destaca que "pelas suas redes sociais, Daciolo afirmou que não acredita que o presidente da República tenha realmente sido vítima de um atentado e que tudo não passa de uma grande farsa para encobrir a necessidade de Bolsonaro passar por uma cirurgia, para curar uma enfermidade. A declaração foi feita por volta dos 9:30 minutos do vídeo abaixo.

Daciolo disse: "vou revelar algo que está no meu coração há muito tempo. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Cabo Daciolo não acredita. Vou dizer o que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a Maçonaria junto com a Nova Ordem Mundial montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito, o que está no meu coração e estou revelando hoje para você. Se for de Deus o que eu estou falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo”, disse Daciolo por meio de suas redes sociais."



A matéria ainda acrescenta que "o ex-presidenciável completa afirmando que o pastor evangélico Silas Malafaia também faria parte da trama. “Observem que, logo depois da facada, no dia seguinte, o senhor Silas Malafaia já estava dentro do hospital convocando todo o povo em 7 de setembro, num dia importante para a nação, para fazer parte dessa caminhada desse governo maçon. ‘Tá’ repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo”."

