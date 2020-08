Caça MiG-31 ascende à estratosfera exibindo vista incrível da Terra (vídeo)

Sputnik - Um recente vídeo da Força Aeroespacial russa mostra que estas aeronaves podem também, sem quaisquer problemas, alcançar altitudes muito elevadas chegando à estratosfera.

Portal Zvezda divulgou um vídeo em que um caça MiG-31 é visto durante exercícios militares na estratosfera inferior, ou seja, cerca de 20 quilômetros acima da superfície da Terra.

A filmagem mostra a aeronave subindo aos céus mostrando o exterior diretamente da cabine do piloto, enquanto o caça-interceptor voa na margem do espaço, e as nuvens bem abaixo do avião flutuam como se fossem enormes ilhas de gelo.

O voo foi realizado como parte dos exercícios conduzidos pelo regimento de aviação de caça do Distrito Militar Central.

O MiG-31 é um caça supersônico russo de quarta geração concebido para interceptar e destruir alvos aéreos em quaisquer condições meteorológicas, sendo capaz de atingir velocidades de até 2.500 quilômetros por hora.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.