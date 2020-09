Caçador é morto por chifrada de cervo que feriu no dia anterior

Mark David acertou o animal em uma propriedade privada, mas não achou o corpo do cervo antes do fim do dia. No dia seguinte, buscando-o com o dono do local, ao encontrar o bicho ferido, foi chifrado no pescoço e morreu edit

247 - Mark David morreu no último domingo, 30, após ser atingido pelo chifre de um cervo no qual havia atirado no dia anterior em Oregon, nos Estados Unidos.

Ele acertou o animal em uma propriedade privada, mas não achou o corpo do cervo antes do fim do dia. No dia seguinte, buscando-o com o dono do local, ao encontrar o bicho ferido, foi chifrado no pescoço e morreu.

“O proprietário tentou ajudar David, mas ele sofreu ferimentos fatais e morreu”, disse a polícia ao canal Fox News.

