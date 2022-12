Cachê que Gusttavo Lima recebeu para fazer comercial da Mega da Virada teve sigilo de 100 anos, diz site

Apoie o 247

247 - “No ano passado Gusttavo Lima foi escolhido para ser o garoto propaganda da Mega da Virada que sorteou mais de R$300 milhões no último dia do ano e teve dois ganhadores que levaram mais de R$162 milhões cada um”, informa o portal Movimento Country

De acordo com o portal, “para esta ação, de acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, a Caixa desembolsou mais de R$10 milhões de reais na campanha, no entanto, o cachê que o cantor sertanejo recebeu por esta ação, teve o sigilo de 100 anos decretado a pedido de Jair Bolsonaro”.

