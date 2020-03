Caia quem cair, temos que saber a verdade, diz presidente do Paraguai sobre caso Ronaldinho Gaúcho

Presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitéz, pediu uma investigação profunda sobre o caso dos passaportes falsos utilizados pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis para entrarem no país."Caia quem cair, temos que saber a verdade” , disse edit

247 - O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitéz, afirmou que determinou uma investigação profunda sobre o caso dos passaportes falsos utilizados pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis para entrarem no país. Em uma entrevista à televisão, Benitéz afirmou que disse ao ministro do Interior Euclides Acevedo, que “caia quem cair, temos que saber a verdade”.

Benitéz disse, ainda, que será aberta uma auditoria no órgão responsável pela emissão de passaportes e cédulas de identidade. Nesta terça-feira (10), será realizada uma nova audiência para definir se Ronaldinho será mantido em prisão domiciliar. O empresário brasileiro Wilmondes de Souza Lira, que foi detido na última quinta-feira, também foi transferido de uma prisão comum para o mesmo local onde o ex-jogador se encontra atualmente.