Câmara Portuguesa e Sanchez & Sanchez promovem webinar sobre Lei de Liberdade Econômica e Impactos Jurídicos nos Negócios

No próximo dia 24 de junho, quinta-feira, às 11h no Brasil e às 15h em Portugal, será realizado um webinar com a presença dos advogados Dr. Jorge Sanchez e Dr. Rubens Zampieri Filardi, sócios do escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados. O evento será presidido por Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Câmara Portuguesa.

O seminário online abordará o tema: "A Lei de Liberdade Econômica e Impactos Jurídicos nos Negócios". O evento, que será transmitido ao vivo pela plataforma zoom, será gratuito e voltado para empresários, gestores financeiros e membros da Câmara Portuguesa.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site:

O webinar faz parte de uma série de eventos que a Câmara Portuguesa vem realizando. Ótima oportunidade para se atualizar com informações relevantes e ainda para estabelecer bons contatos.

Conheça os participantes:

Dr. Jorge Sanchez, sócio-fundador do escritório Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados, especialista e mestre em Direito Civil, atua como advogado na área empresarial, atendendo às principais instituições financeiras do país. Coordenou o curso de Direito do Centro Universitário Moura Lacerda, de Ribeirão Preto-SP, tendo sido docente da disciplina Direito Processual Civil, a mesma que lecionou também na UNIP Ribeirão Preto. É conselheiro da AMARRIBO - Amigos Associados de Ribeirão Bonito.

Rubens Zampieri Filardi, advogado, formado em Direito pela Unesp Franca, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especializando em Gestão de Negócios pela FDC, é responsável pelas áreas de contencioso e recuperação de crédito e sócio da Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados.

Sobre o Escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados

Fundado em 1998, o escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados, que possui sede em Ribeirão Preto-SP, além de escritórios próprios e parceiros em toda a região sudeste e sul do país, conta com aproximadamente 500 colaboradores e clientes por todo o Brasil, concentrando em médios e grandes grupos econômicos, nas áreas de seguro, telefonia, bancos, serviços, construção civil, dentre outros.

Com atuação pautada na ética, no conhecimento e na competência técnica, o escritório, que conta com quatro sócios renomados: Dr. Jorge Sanchez, Dr. Rubens Zampieri Filardi, Dr. Rafael Barioni e Dra. Helga Lopes Sanchez, se destaca pelo uso de inovadoras estratégias jurídicas, habilidade em negociações e capacidade de sanear carteiras com soluções inteligentes e tecnológicas. Possui absoluto know how nas áreas de recuperação de crédito, contencioso cível e trabalhista.

Serviço

Webinar: "Lei de Liberdade Econômica e Impactos Jurídicos nos Negócios".

Data: 24/06/2021

Horário: 11h (Brasil) e 15h (Portugal)

Local: Site Câmara Portuguesa

Inscrições: https://www.camaraportuguesa.com.br/inscricao/?evento=A%20Lei%20de%20Liberdade%20Econ%C3%B4mica%20e%20Impactos%20Jur%C3%ADdicos%20nos%20Neg%C3%B3cios

