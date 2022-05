Campanha arrecada recursos para filme sobre a mais antiga associação civil negra do Brasil

Apoie o 247

247 - Uma campanha virtual arrecada verba para a produção de um documentário sobre a Sociedade Protetora dos Desvalidos - SPD, instituição detentora de uma parcela importante da história e memória negra do Brasil. A campanha “SPD 190 ANOS – EU FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA” segue no ar até o dia 3 de junho por meio da plataforma Benfeitoria .

Espaço aberto à visitação no Pelourinho, Salvador (BA), a SPD é a mais antiga associação civil negra do país e representa um território de riqueza imaterial, tendo testemunhando: revoltas, articulações, estratégias e com sua atuação histórica e política enquanto associação de ajuda mútua, na garantia da sobrevivência de muitos trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras na época do regime de escravidão.

Durante toda a campanha, artistas, historiadores, parlamentares, lideranças e ativistas dos movimentos sociais e demais membros da sociedade civil têm lançado declarações de apoio, com um grande repercussãol, reafirmando a necessidade da produção de um filme que conte e preserve essa parte da memória do povo negro. A campanha já obteve até o momento mais 200 colaboradores e um alcance de 75 mil visualizações nas redes sociais, porém ainda precisa de mais contribuições financeiras para atingir o orçamento total do filme, no valor de 390 mil reais.

A campanha nasceu com objetivo de contar a história da SPD num filme documentário, sobre como a entidade desempenhou um papel de grande importância para garantir a sobrevivência de gerações de africanos e afrodescendentes no Brasil, atuando como caixa de empréstimos e penhores, comprando cartas de alforria, apoiando na doença, na invalidez, na velhice e ainda na garantia de um funeral digno.

O filme sobre a SPD será produzido pela PORTFOLIUM e dirigido por Antonio Olavo, cineasta que trabalha com temas ligados à valorização da memória negra, e já dirigiu sete filmes longas-metragens, entre eles: "Paixão e Guerra no Sertão de Canudos" (1993); "Quilombos da Bahia' (2004); 'Abdias Nascimento Memória Negra" (2008); "A Cor do Trabalho" (2014) e "1798 Revolta dos Búzios". Dirigiu também uma série para TV denominada "Travessias Negras" (2017).

A iniciativa possui diferentes eixos de captação de recursos. O primeiro é através do Livro de Ouro, com contribuição mínima de R$ 1.000,00 e que oferece como contrapartida social a inserção do nome dos assinantes nos créditos iniciais do filme. O segundo eixo é a chamada vaquinha online, que se dá através da plataforma Benfeitoria, onde é possível apoiar a realização do filme com qualquer quantia.

Para participar da campanha, clique aqui e acesse o site da benfeitoria .

Ou, através do Pix, com qualquer valor. Chave: [email protected]

