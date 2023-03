Campanha SOS Yanomami arrecada R$ 106 mil em um mês

Apoie o 247

ICL

Da Fenae - De 23 de janeiro a 23 de fevereiro a campanha SOS Yanomami arrecadou R$ 106.494,42 para ajudar o povo Yanomami – que enfrenta grave crise de saúde e humanitária decorrente do garimpo ilegal. A ação – parceria da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) com a Associação do Pessoal da Caixa de Roraima (Apcef/RR) e a Moradia e Cidadania, também alcança outras etnias indígenas do estado.

O presidente da Fenae, Sergio Takemoto, agradeceu o engajamento dos empregados da Caixa e de todos que contribuíram. Ele salientou a importância da união de toda a sociedade para auxiliar os povos originários nesse momento. “As doações se somam aos esforços do atual governo para reverter o estado de abandono e destruição do governo anterior. Se cada um ajudar e fizer sua parte, vamos conseguir”, afirmou.

“A gente demonstrou, mais uma vez, que quando a gente se une num propósito comum ninguém nos segura, porque temos o compromisso de fazer o melhor para realmente ajudar o próximo”, disse o presidente da Apcef Roraima, André Ferreira.

A empregada da Caixa e integrante da coordenação regional da Moradia e Cidadania, Angela Morais, concorda. “Nossa equipe Caixa em Roraima é pequena, mas a união é gigante. Todos se dedicaram com muita vontade, dando o seu melhor para o resultado da campanha”, acrescentou.

Laurêncio Korbes, presidente nacional da Moradia e Cidadania - ONG dos empregados Caixa que atua em ações sociais, agradeceu aos 902 doadores de todo o país. “A cada campanha a gente aprende mais e agradece a solidariedade que nos une e nos torna mais humanos”, avaliou.

Até o final da próxima semana, a coordenação da campanha deverá entregar os produtos das doações, entre cestas básicas, colchões impermeáveis do tipo “caixa de ovo”, cadeiras de rodas, aspiradores de secreções, lençóis, oxímetro para pulso neonatal, escada auxiliar, colchonetes para berços, berços e camas hospitalares.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.