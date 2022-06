​Canais do Grupo de Mídia da China (CMG) passam a ser transmitidos em Hong Kong

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - A partir do dia 1º de julho, o canal de documentários da CGTN e a frequência Radio The Greater Bay, ambos do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), serão transmitidos em Hong Kong. A cerimônia de inauguração foi realizada nesta sexta-feira (24) simultaneamente em Beijing e Hong Kong.

O evento contou com a presença da chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam; do diretor-adjunto do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong; do vice-ministro da Administração Nacional de Rádio e Televisão, Le Yucheng, e outras autoridades.

Na ocasião, Carrie Lam proferiu um discurso por vídeo, dizendo que, com uma influência internacional cada vez mais reforçada, o CMG tem sido acompanhado e reconhecido tanto no país como no exterior, estabelecendo uma forte ponte para introduzir a cultura e as marcas da China ao mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seu discurso, o presidente do CMG, Shen Haixiong, lembrou que o presidente chinês, Xi Jinping, sempre se preocupa com os compatriotas de Hong Kong e tem grandes expectativas sobre a prosperidade e a estabilidade de longo prazo da região. Para servir melhor a integração de Hong Kong ao desenvolvimento da pátria, o canal de documentários da CGTN e o canal Radio The Greater Bay serão transmitidos em Hong Kong a partir do dia 1º de julho, medida que ajudará os compatriotas de Hong Kong a conhecer melhor as políticas do país e as estratégias de desenvolvimento, bem como promover o desenvolvimento comum com a parte continental do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os canais CCTV-1, CCTV-4, CCTV-11, CCTV-13 e CGTN inglês do CMG já estão disponibilizados em Hong Kong.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE