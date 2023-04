Canção temática do Dia da Língua Chinesa é lançada na Unesco

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O vídeo musical da canção temática do Dia da Língua Chinesa da ONU de 2023 e do 3º Festival de Vídeo do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi lançado oficialmente neste domingo (9).

A música também estreou na sede da Unesco em Paris, capital da França, para marcar o 10º aniversário da iniciativa do Cinturão e Rota.

Reunindo cerca de dez instrumentos musicais tradicionais dos países que estão ao longo do Cinturão e Rota, a obra foi interpretada por artistas chineses e de outras nacionalidades e contou com elementos musicais variados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.