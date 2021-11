Câncer por HPV despenca com vacina: descubra sintomas e onde se imunizar

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um estudo publicado na revista científica The Lancet apontou queda de quase 90% nos casos de câncer de colo de útero entre vacinadas contra HPV, o que gerou uma onda de otimismo, mas também despertou dúvidas sobre a vacina, a infecção sexualmente transmissível e a pesquisa em si. As informações foram publicadas pela BBC.

Foram analisados os impactos do imunizante entre vacinadas e não vacinadas contra o HPV. Na pesquisa, feita na Inglaterra com dados de mulheres de 20 a 64 anos coletados entre 2006 e 2019.

O estudo foi feito a partir dos diagnósticos do câncer de colo de útero ou cervical entre as participantes, ou detecções de alterações anormais de células do colo do útero. De acordo com a pesquisa, houve uma significativa redução dos dois indicadores após o início do programa de imunização contra o HPV, em 2008.

PUBLICIDADE

As vacinadas entre 12 e 13 anos, atualmente na casa dos 20 anos, tiveram incidência de câncer cervical 87% menor em comparação às mulheres não vacinadas.

Sobre a relação entre HPV e câncer de colo de útero, "pode-se dizer que ele é 100% associado ao HPV", de acordo com Agnaldo Lopes, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE