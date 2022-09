Candidatura de Deltan Dallagnol não foi indeferida pelo TRE-PR

Apoie o 247

Direito de Resposta - Ao contrário do que foi noticiado, Deltan Dallagnol continua elegível, pois o registro de sua candidatura ainda não foi julgado pelo TRE-PR. O processo do ex-procurador continua em análise segundo informação no site de divulgação dos candidatos no TSE e não foi julgado pelo mencionado tribunal nesta sexta-feira.

O TRE-PR aguarda o recebimento de documentos e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral para dar início ao julgamento da candidatura de Deltan.

Mas o tribunal deferiu em 16.09, por unanimidade, o registro da candidatura de Sérgio Moro, com quem Dallagnol trabalhou na Lava Jato.

A condenação de Deltan pelo TCU para devolver valores pagos a outros procuradores em diárias durante a Lava Jato foi alvo de análise Ministério Público Federal no final de agosto, que decidiu que Deltan não causou prejuízo ao erário e nem cometeu ato de improbidade administrativa. Além disso, a lei exige decisão do TCU irrecorrível, e a decisão do TCU contra Deltan é recorrível.

