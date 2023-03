Cantor bolsonarista Conrado é diagnosticado com câncer no reto e passará por cirurgia de emergência

Apoie o 247

Agenda do Poder - Andréa Sorvetão revelou que o marido, Conrado, está com câncer no reto. A notícia veio por meio de um comunicado conjunto compartilhado nas redes sociais de ambos na tarde desta quinta-feira, 30/3.

“A melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor, que irá para análise e assim saberemos como será o pós-operatório”, expicou a influenciadora e ex-paquita.





Ela contou que o marido e ela estavam em São Paulo para participar das gravações de um reality musical, quando Conrado não se sentiu bem. “Na hora oportuna, daremos mais detalhes. Ele precisou fazer colonoscopia e endoscopia, depois exame específico de sangue, ressonância e Pet Scan”, detalhou ela, que pediu oração a quem chamou de “família virtual”.

“Logo estaremos aqui, juntos, com saúde, alegria e nossa fé inabalável. Tendo toda certeza que Deus está no controle de tudo”, finalizou Andréa, que começou a namorar Conrado, em agosto de 1989, quando ainda era assistente de palco de Xuxa.

Eles se casaram em dezembro de 1994 e têm duas filhas: Giovanna e Maria Eduarda, de 25 e 18 anos, respectivamente. As informações são do Gshow.

