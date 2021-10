Cantor gospel é preso acusado dar golpe de R$ 300 mil em lojas de grifes

Apoie o 247

247 - O cantor gospel André Luís dos Santos Pereira foi preso acusado de aplicar golpes em marcas de luxo em Brasília. André foi preso em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele também foi condenado em 2019, em uma investigação conhecida como "máfia dos concursos"

André teria causado um prejuízo de R$ 300 mil em lojas renomadas. De acordo com a polícia, o golpe iniciava com um comparsa do cantor que pedia um atendimento diferenciado, no qual o vendedor se desloca até o cliente para apresentar as peças. Durante o atendimento, André escolhia os produtos e o outro comparsa se apresentava como responsável pelo pagamento. Na hora de pagar a conta, a quadrilha simulava uma transferência para a conta da loja e o golpe só era percebido no outro dia, quando os suspeitos alegaram que o banco estava com problemas.

Ainda segundo a polícia, duas lojas, Prada e Gucci, procuraram a polícia em setembro para registrar ocorrênciao.

O advogado dele, Paulo Roberto de Matos Júnior, disse que ainda vai "tomar conhecimento do inquérito policial e depois se manifestar", mas minimizou o caso afirmando que se trata de "um desacordo comercial".

André também é acusado de participar da Máfia dos Concursos do Distrito Federal. Ele foi condenado a 3 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto. De acordo com o processo, ele foi acusado de captar clientes para o esquema.

