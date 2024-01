Cantora gospel cita heroísmo do marido que morreu para salvá-la

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A cantora gospel Sulamita Alves prestou uma nova homenagem ao marido Ricardo Henrique em suas redes sociais. A postagem acompanhada de fotos inicia da seguinte forma: “O que dizer de você o meu amor meu herói, meu companheiro, meu melhor amigo. Você foi e vai ser sempre o meu grande amor. Obrigado pelos 7 anos mais felizes da minha vida (...). Você se foi dando sua vida por mim. Morreu como herói".

Saiba mais - Uma tentativa de socorro que terminou em tragédia: o marido de Sulamita Alves, cantora gospel, Ricardo Henrique da Silva Sousa, morreu na última quarta-feira (3), em um balneário em Brejinho de Nazaré (TO). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o empresário se afogou após salvar a artista de um afogamento, na Prainha, na Orla Beira Rio, às margens do rio Tocantins. As informações são do portal Metrópoles.

continua após o anúncio

O boletim de ocorrência informa que o casal estava com alguns amigos no local de lazer quando Sulamita começou a se afogar. Ricardo teria conseguido salvar a esposa, mas morreu na sequência, após se afundar. O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal de Palmas ainda na madrugada desta quinta-feira (4).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: