Carnaval seguro: Ministério da Saúde destaca perigos das doenças sexualmente transmissíveis

247 – Com a chegada do Carnaval, o Ministério da Saúde reforça a importância da prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A campanha nacional alerta os foliões sobre os riscos de contrair doenças durante as festividades e enfatiza a necessidade de medidas preventivas.

O uso de preservativos é destacado como uma das principais formas de prevenção, com distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país. Além disso, a realização de exames periódicos é incentivada, mesmo na ausência de sintomas, dada a possibilidade de ISTs serem assintomáticas.

A coordenadora-Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Pamela Cristina Gaspar, ressalta a importância da conscientização sobre a transmissão das ISTs e a necessidade de proteção durante o período do Carnaval.

A campanha também aborda a retomada da distribuição de gel lubrificante como medida preventiva, principalmente para o sexo anal, visando reduzir o risco de transmissão.

É enfatizado que a responsabilidade pela distribuição de preservativos e gel lubrificante é dos governos estaduais e municipais, os quais devem garantir o estoque necessário para atender à demanda durante as festividades carnavalescas.

A vacinação contra hepatite B e HPV também é destacada como parte das medidas de prevenção oferecidas pelo SUS.

A campanha, intitulada "Carnaval seguro: Ministério da Saúde alerta para o risco de doenças sexualmente transmissíveis", será veiculada em diversos meios de comunicação, visando orientar a população sobre como se proteger antes, durante e após o Carnaval, ressaltando a importância da prevenção ao longo de todo o ano.

