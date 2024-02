Carro de ator que está desaparecido é encontrado com marcas de tiros e vestígios de sangue

Apoie o 247

247 - O carro do ator Edson Caldas Barboza, desaparecido desde a semana passada, foi encontrado pela polícia em Queimados, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (9). As informações são do portal G1.

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) realizaram neste sábado perícia e identificaram que o veículo possui marcas de tiros e vestígios de sangue. Ainda de acordo com a reportagem, durante a semana, a família de Edson chegou a rastrear o celular dele e conseguiu localizar uma câmera que registrou o veículo passando por uma rua de Japeri, município vizinho.

Edson foi visto pela última vez saindo de um bar em seu carro, na companhia de um homem que ainda não foi identificado.

