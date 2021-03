Casa Verde e Amarela 2021: regras diferentes do antigo MCMV – Confira as principais informações sobre a mudança, o que difere o novo do antigo programa, quem pode participar, como se inscrever e dar entrada no financiamento, além dos principais contatos da Caixa Econômica Federal, aqui neste artigo.

O antigo programa habitacional Minha Casa Minha (MCMV) Vida foi substituído por “Casa Verde e Amarela”, de acordo com a lei sancionada pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, com novas políticas públicas de habitação.

Após alguns meses, a revisão do novo programa foi realizada, sendo aprovada em janeiro de 2021. O novo programa Casa Verde e Amarela, gerenciado pelo Governo Federal, está realizando diversas modificações em relação às políticas habitacionais, para que a população consiga ter o sonho da casa própria realizado.

As linhas de crédito são a primeira grande mudança que podemos conferir em relação ao antigo programa, pois, anteriormente, era possível realizar somente a construção do imóvel do zero, mas com as novas mudanças, o crédito pode ser utilizado para realização de reformas. Ou seja, um ambiente antigo e que já está sendo utilizado, pode obter crédito para ser reformado, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população.

Não apenas em relação ao crédito, mas há uma mudança de grande impacto que deve ser levada em consideração, uma vez que, os financiamentos poderão ser realizados através de regularizações fundiárias urbanas (Reurb), entrada com o valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre outras, as quais serão mencionadas a seguir.

Regras Casa verde e Amarela são Diferentes do MCMV

No antigo programa Minha Casa Minha Vida, as famílias com renda até R$1,8 mil não realizavam o pagamento de juros e pertencia a faixa 1, de acordo com as novas mudanças, as famílias mais necessitadas serão incluídas no grupo 1 e deverão pagar juros em valores mais baixos, sendo 4,25%.

Confira como a nova mudança foi realizada:

Critério de renda Antigo MCMC

Faixa 1: a família deveria receber renda de no máximo R$ 1.800 por mês;

Faixa 1.5: a família deveria receber renda entre os valores de R$ 1.800 e R$ 2.600 por mês;

Faixa 2: a família deveria receber renda entre os valores de R$ 2.600 e R$ 4.000 por mês;

Faixa 3: a família deveria receber renda entre os valores de R$ 4.000 e R$ 7.000 por mês.

Critério de Renda Casa Verde e Amarela

Grupo 1: a família deve receber renda de no máximo R$ 2.000 por mês;

Grupo 2: a família deve receber renda entre os valores de R$ 2.000 e R$ 4.000 por mês;

Grupo 3: a família deve receber renda entre os valores de R$ 4.000 e R$ 7.000 por mês.



No entanto, para famílias que residem em áreas rurais, as regras diferem, pois será possível participar do programa mesmo recebendo renda até R$ 84.000 ao ano.

Juros Casa Verde e Amarela

Em relação às taxas de juros do programa Casa Verde e Amarela, a proposta do Governo é que as mesmas sejam cobradas de forma diferente de acordo com o Estado, por exemplo, no Norte e Nordeste os valores seriam mais baixos com objetivo de incentivar a compra de imóvel, contribuindo para o desenvolvimento local.

No caso, o valor dos juros seria cobrado da seguinte forma nestas regiões:

Cotistas do FGTS: 4,25% de taxa de juros ao ano.

Não Cotistas FGTS: 4,50 de taxa de juros ao ano.

Redução de 0,5% no valor dos juros para quem possui renda de até R$ 2 mi por mês.



Já para quem reside nos demais Estados do país, o valor dos juros é de 4,5% para cotistas e 5% para não cotistas.

O proprietário do imóvel passa a ser a mulher

Diversos programas do governo são voltados à mãe e mulher, a qual é responsável pelo recebimento de valores de benefícios voltados à criação e sustento de seus filhos, bem como, o bolsa família 2021 .

No caso do programa Casa Verde e Amarela, a proposta é que a solicitação seja realizada no nome de mulher, pois tem como objetivo assegurar que em casos de separação, divórcio, falecimento, entre outros, o bem estar e da mulher e dos filhos sejam assegurados, sendo a titularidade transferida à mesma. Mas, essa medida não é obrigatória.

Realização da inscrição no programa Casa Verde e Amarela 2021

Segundo os Bancos CAIXA, famílias que possuem o valor máximo de R$7.000 ao mês, possuem a liberdade de realizar a contratação individual, através de entidades organizadoras e construtoras vinculadas a empreendimentos que sejam financiados pela Caixa Econômica Federal.

Famílias que pertencem aos grupos 1 e 2 devem entrar em contato com o Atendimento Caixa para saber quais as suas possibilidades de inscrição e como o processo deve ser realizado. No site da instituição bancária, você também pode ter acesso a essas informações.

Após a inscrição, será realizada a avaliação de documentos, caso sejam aprovados, basta assinar o contrato para financiamento Caixa.

Linha de financiamento Caixa ou Crédito imobiliário

Ambos estão relacionados ao auxílio da Caixa na aquisição de imóveis para pessoas físicas e jurídicas, estejam os imóveis prontos ou em projeto de construção. O crédito concedido poderá ser utilizado para reforma de imóveis já prontos e que estão sendo habitados, e para compra de terrenos.

O que anteriormente não era realizado no programa MCMV.

Uso do FGTS para obter descontos na aquisição da casa própria

O FGTS era utilizado de três maneiras no MCMV e outros programas do Governo: para dar entrada no financiamento, quitar uma parte ou a dívida integral, reduzir o valor das prestações ( boleto ) por até 12 meses seguidos.

No caso do novo programa, o FGTS também pode ser usado para reduzir os juros a serem pagos pelo financiamento.

Atendimento Caixa

Para esclarecer todas as dúvidas sobre o programa Casa Verde e Amarela 2021, você deve entrar em contato através dos canais de atendimento Caixa , a fim de saber como realizar sua inscrição no programa, quais as exigências, como usar o FGTS, em qual grupo se encaixa, entre outros pontos essenciais para realizar o sonho da casa própria utilizando o financiamento da instituição.

Você pode acessar o site oficial da empresa, ir até uma agência bancária mais próxima de sua residência, ou, efetuar uma ligação para o número SAC CAIXA: 0800 726 0101.

