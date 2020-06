Casagrande critica presidente do Flamengo por volta ao futebol: "por que a pressa?" (vídeo)

As críticas de Walter Casagrande, o Casão, foram feitas durante o programa “Bem, Amigos”, do SporTV, com a participação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim edit

247 - Ex-jogador de futebol e agora comentarista do esporte, Walter Casagrande fez duras críticas nesta segunda-feira (8) ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, durante o programa “Bem, Amigos”, do SporTV, por querer a volta do futebol.

Casagrande questionou o motivo da pressa do presidente, alfinetou Jair Bolsonaro ao dizer que o Brasil não tem ministro da Saúde para conduzir o País diante da pandemia e desmentiu que a Rede Globo voltará a gravar novelas, como havia afirmado Landim.

“O Governo Federal não tratou bem a pandemia, não temos nem ministro da Saúde. Tem que tomar cuidado com fake news. Já estão tomando providências para acabar com essa rede de fake news. A Globo não vai passar novela. O futebol brasileiro não é só Flamengo, não vai disputar titular contra reserva. Por que a pressa, presidente? Por que não pode esperar mais um mês ou dois? Qual é o problema? O senhor tem que pensar no Flamengo e em vocês também. Se der algo errado, o senhor é o líder", falou Casagrande.

Gol de placa do Casagrande. As atividades, inclusive o futebol, devem voltar quando existirem as condições de saúde para isso. Não podemos colocar vidas em risco por pressão política ou econômica. Mandou bem, Casão! #CasaGrande pic.twitter.com/ryiwYibfjG — Orlando Silva (@orlandosilva) June 9, 2020

