Casal anda pelado pelas ruas, invade e quebra salão de beleza em Goiânia (vídeo)

247 - Nas ruas do Setor Sul de Goiânia (GO), um casal andou completamente pelado na manhã deste domingo (26). De acordo com o portal Metrópoles, eles foram filmados, primeiro, caminhando tranquilamente. No entanto, em seguida, atiraram pedras contra um salão de beleza e invadiram o estabelecimento, sem levar nada do local. Eles vandalizaram a área interna do estabelecimento.

As imagens repercutiram nas redes sociais. O 1º Comando de Policiamento da Capital da Polícia Militar divulgou imagens do ocorrido.

Veja:

😂🤭

Vem meteoroooo



Já pensou se virar moda🫣



Casal andou pelado pelas ruas do Setor Sul de Goiânia (GO), e invadiu um salão de beleza, sem levar itens do estabelecimento.

🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/nrSS4ch6HR March 27, 2023

