Casal de brasileiros é encontrado morto na casa onde morava nos EUA

247 - Um casal de brasileiros foi encontrado morto na casa onde vivia em Hyannis, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, na sexta-feira (2). Aline de Lima Ferreira Castro, de 38 anos, e Luiz Castro Júnior, de 44, eram de Votuporanga, no interior de São Paulo. A reportagem é do portal G1.

Segundo publicação em uma rede social do Departamento de Polícia de Barnstable, era por volta das 2h50 da manhã de sexta-feira (2) quando policiais foram até a uma residência em Murray Way em Hyannis depois de receber uma chamada relatando um possível caso de assalto dentro da casa.

"Após a investigação, foi determinado que um homicídio e um suicídio haviam ocorrido na casa, e a Unidade de Detetives da Polícia Estadual de Massachusetts foi chamada ao local", disse a polícia na publicação.

A polícia completa a nota dizendo que "o crime foi isolado na residência em Murray Way, e não há perigo para o público enquanto a investigação continua", disse.

A imprensa local informou que os dois filhos do casal, de 7 e 11 anos, que estavam na casa, foram levados sob os cuidados da Secretaria Estadual da Criança e da Família. Ainda conforme a imprensa, Aline foi encontrada com perfurações pelo corpo. Já Luiz foi achado enforcado, trancado no banheiro da casa.

