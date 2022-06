Casamento se transforma em briga generalizada e pai da noiva é esfaqueado por primo do noivo em MS

Cerimônia ocorria no bairro Caiçara, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (12) edit

247 - Uma cerimônia de casamento se transformou em briga generalizada na madrugada deste domingo (12), em, um salão de festas no bairro Caiçara, em Campo Grande. Durante a confusão, o pai da noiva, um homem de 45 anos, interveio e acabou sendo esfaqueado por um dos convidados. Segundo testemunhas relataram à polícia, o suspeito é primo do noivo. A reportagem é do portal G1.

De acordo com o registro policial, por volta da 1h45, uma equipe da Polícia Militar foi enviada até o salão de festas para atender o caso. No local, o tio da noiva disse aos policiais que durante o casamento houve uma discussão entre os convidados e que a divergência acabou se tornando uma briga.

O pai da noiva tentou interferir e no meio da confusão foi atingido por algum objeto perfuro-cortante, provavelmente uma faca, causando dois cortes. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Não apresentava risco de morte e encaminhada para um hospital particular, para a realização exames e complemento do atendimento.

O suspeito, identificado como sendo o primo do noivo, fugiu do local logo após o crime em um veículo não identificado.

O caso foi registrado inicialmente com lesão corporal dolosa, na delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol).

