Caso Lázaro: Pai de Santo acusa polícia de invadir terreiro e mandar imagens para a Globo

Em nota, Globo admitiu "erros no processo de publicação" da reportagem em que ligou elementos do candomblé à casa de Lázaro. Religiões de matriz africana criticam intolerância religiosa

Revista Fórum - Uma imagem divulgada pelo G1, portal de notícias da Globo, com elementos usados em rituais do Candomblé atribuídos a um supostos “satanismo” na casa de Lázaro Barbosa, o matador que está sendo caçado pela polícia no Distrito Federal, revelou-se mais um caso de intolerância religiosa por parte da mídia liberal e da polícia.

Em uma sequência de tuítes, o jornalista Alan Rios divulgou um vídeo de um homem que se identifica como Pai André, que diz que as imagens são fruto de invasão de policiais ao terreirro de candomblé mantido por ele e não têm relação com o criminoso.

“A polícia veio, tirou foto, abriu a porta, bateu no meu caseiro, me desacatou com palavras que não gostei. Eu tive que dizer que tenho 80 anos e eles podiam me respeitar um pouco. Eles me mandaram calar a boca”, diz o homem.

