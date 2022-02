Causa da morte de mulher que viaja em voo do Brasil para Paris é revelada

Apoie o 247

247 - A mulher que morreu durante um voo da Latam que saiu do aeroporto de Guarulhos (SP) com destino a Paris, na França, na segunda-feira (14), foi vítima de uma trombose. A informação foi confirmada pela família da idosa de 75 anos. A reportagem é do portal Istoé.

Maria de Lourdes Araújo dos Santos passou mal durante o voo e chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo. Por conta de sua morte, a aeronave precisou fazer um pouso não programado em Madri, na Espanha.

A idosa nasceu na Bahia, mas morava e Cariacica, na Região Metropolitana do Espírito Santo, há 30 anos. Cinco filhos seus moram em Paris.

Esta era a terceira viagem que dona Maria de Lourdes fazia à capital francesa. As duas primeiras foram em 2012 e em 2019, acompanhada do marido. Dessa vez, ela ia acompanhada por um sobrinho, que estava em outro ponto da aeronave.

Um dos filhos da idosa aguardava os dois no aeroporto de Paris, mas o voo não chegou na hora prevista. Apenas ao pousar em Madri por conta da morte de dona Maria de Lourdes, seu sobrinho enviou uma mensagem para a própria mãe avisando que haviam pousado na capital espanhola, e aí descobriram que dona Maria de Lourdes havia passado mal e falecido.

De acordo com uma das filhas da idosa, a cabeleireira Lucilene Araújo dos Santos, de 49 anos, alguém de Madri informou à Latam de Paris que a passageira havia morrido. Um dos filhos de dona Maria de Lourdes, que a aguardava no aeroporto de Paris, se deslocou até a Espanha.

