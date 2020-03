A Nasa publicou em seu site a imagem de um estranho buraco na superfície do planeta Marte. As fotos revelam que a abertura possui cerca de 35 metros de diâmetro com 20 metros de profundidade. edit

Para pesquisadors, a existência de uma cratera circular em torno do buraco continua provocando dúvidas, assim como seu conteúdo.

A reportagem do portal Uol destaca que "a agência americana acredita que caso é interessante, pois, as cavernas subterrâneas são relativamente protegidas da superfície rígida de Marte, o que as torna possíveis candidatas para abrigar vida no planeta vermelho. Também diz que esses poços podem ser alvo de exploração de espaçonaves, robôs e até humanos."

A matéria ainda acrescenta que "desde que a imagem foi tirada a Nasa começou a buscar na superfície marciana outras possíveis aberturas de cavernas. Os pesquisadores acreditam que a partir desses poços possam existir possíveis habitats subterrâneos contendo organismos vivos, já não existem evidências de vida na superfície."