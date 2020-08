CBF autoriza Atlético-GO a utilizar jogadores com Covid-19

Fórum - Nesta quarta-feira (12), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aceitou o argumento do Atlético-GO e autorizou o clube a utilizar os quatro jogadores do elenco que tiveram teste positivo de coronavírus recentemente.

Com isso, eles estão aptos para participar da partida desta mesma quarta, em Goiânia, contra o Flamengo. Apesar de se tratar de um jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, será a estreia do tricolor goiano na competição, já que a partida contra o Corinthians, inicialmente programada para o fim de semana passado, acabou sendo adiada.

Leia a íntegra na Fórum.

