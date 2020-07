CBF marca início do Campeonato Brasileiro para 9 de agosto

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta quinta-feira (9) uma nova versão do calendário para competições masculinas de 2020.

A Série A do Campeonato Brasileiro deve começar a ser disputada no dia 9 de agosto e o término da competição está previsto para 24 de fevereiro de 2021. Não haverá férias de fim de ano para os times brasileiros e há também partidas marcadas para o carnaval.

"O detalhamento das primeiras rodadas será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as Diretrizes Operacionais para realização das partidas", informou a CBF.

As semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para 23 e 30 de dezembro.

A CBF também comunicou que não há informações sobre as datas das competições organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

