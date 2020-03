Censura: PM proíbe entrada de materiais contra Bolsonaro em jogo Galo X Cruzeiro

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro que ocorrerá neste sábado, 7, no Mineirão, já virou polêmico. A Polícia Militar do governador bolsonarista, Romeu Zema (NOVO-MG), vetou a entrada de “materiais provocativos” no estádio, informa uma reportagem do Globo Esporte.

A PM de Minas Gerais ordenou, em documento, que não permitirá o acesso de torcedores com “qualquer artefato que tenha a imagem com a letra ‘B’”. A polícia alega que é uma forma de evitar uma provocação da torcida alvinegra aos cruzeirenses, que no ano passado viram seu time cair para a série B do Campeonato Brasileiro.

Proibição da Polícia Militar para o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro (Photo: Reprodução)

Porém, trata-se, efetivamente, de uma tentativa de censurar os torcedores mineiros. A proibição de polícia também impede, desta forma, críticas políticas a Bolsonaro, que cada vez mais tem sido rechaçado nos eventos populares, como blocos e desfiles de Carnaval e jogos de futebol.

O Galo se mostrou contra a decisão, afirmando que não é função do poder público cercear as manifestações da torcida. Assim, o clube alvinegro tentará revertê-la através do Ministério Público. O vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido Cunha, denunciou a medida como “censura absurda” em seu Twitter.

A PM “proibiu” o torcedor do ATLÉTICO de portar no jogo de sábado qq “artefato” q tenha a imagem da “letra B”. Trata-se de proibição ilegal. O ATLÉTICO vai oficiar p q o Ministério Público tome as medidas legais urgentes p impedir essa censura absurda... pic.twitter.com/VWPJoQ4MvH — Lásaro Cândido (@lasaroccunha) March 3, 2020

Já o Cruzeiro declarou-se favorável à proibição. O Superintendente administrativo do clube, Benecy Queiroz afirmou que “temos que parabenizar a ação da PM, para que todos que irão ao estádio, ver um grande espetáculo, tenham segurança”.

Outra medida de censura é que todas as torcidas “estão proibidas de entrar com mastros, bandeiras, faixas e instrumentos”, algo que vem se repetindo por diversas vezes nos jogos.