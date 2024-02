Centrais Sindicais debatem saúde dos trabalhadores em fórum nacional

Apoie o 247

247 - O Fórum Nacional das Centrais Sindicais em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora debateu sobre a saúde dos trabalhadors em fótum nacional realizado dias 4 e 6 de fevereiro, informa a CUT.

Durante a reunião foi feita uma análise de conjuntura para avaliar a luta do movimento sindical pela saúde. Na sequência, as transformações no mundo do trabalho, seja pelas formas de cotratação, pela precarização e até mesmo pela influência da tecnologia deram a linha de um debate sobre o papel do fórum no fortalecimento das condições dignas de trabalho.

O debate buscou soluções e estratégias para pomoção e proteção da saúde da classe trabalhadora diante dessa transformações.

