Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio será grande e criativa, diz vice-presidente do COI

Rádio Internacional da China - Em uma entrevista ao Grupo de Mídia da China, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Ng Ser Miang, de Cingapura, afirmou que, embora os Jogos Olímpicos de Tóquio tenham sido afetados pela pandemia, o COI está empenhado em realizar um evento cuja principal consideração é a segurança.

De acordo com os requisitos de prevenção epidêmica, todas as pessoas que participarão das Olimpíadas devem estar vacinadas, e realizar testes de Covid-19 antes do embarque e ao chegar, assim como cumprir os regulamentos de prevenção epidêmica de segurança.

Em relação à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, Ng Ser Miang disse que a cerimônia de abertura será grande e criativa com alta tecnologia, arte e música. Ele também espera que o público possa sentir o charme dos Jogos Olímpicos através da transmissão.

