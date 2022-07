Cerimônia para marcar guerra de resistência da China contra a agressão japonesa é realizada em Pequim

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Uma cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (7) em Pequim para marcar os 85 anos do início da guerra de resistência chinesa contra a agressão japonesa.

No dia 7 de julho de 1937, os invasores japoneses começaram o Incidente da Ponte Lugou, reconhecido como o início da invasão em grande escala da China pelo Japão e da resistência de todo o país contra os invasores japoneses.

A cerimônia, realizada às 10 horas no Museu da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, perto da ponte, começou com a execução do hino nacional da China.

Entre os convidados para o evento, estiveram nove representantes de militares veteranos da guerra de resistência, o mais velho tem 95 anos e o mais novo tem 90 anos.

Após a cerimônia, também foi aberta uma exposição especial em memória da guerra de resistência contra a agressão japonesa, apresentando imagens e relíquias da época.

