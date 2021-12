Chancelaria chinesa diz que EUA devem cumprir os padrões internacionais do espaço sideral

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse nesta terça-feira (28) que os Estados Unidos ignoraram as obrigações previstas em tratados internacionais sobre o espaço sideral e causaram sérias ameaças à segurança dos astronautas chineses, em um típico ato de duplo padrão.

Zhao Lijian fez os comentários em coletiva de imprensa em resposta a um relatório dizendo que, em julho e outubro deste ano, o satélite Starlink, lançado pela SpaceX dos EUA, havia se aproximado duas vezes da estação espacial chinesa. O porta-voz confirmou que, durante esse tempo, os tripulantes chineses realizaram missões na estação espacial e tomaram medidas de segurança de emergência para evitar colisões com a aeronave norte-americana.

O representante da chancelaria chinesa indicou ainda que os Estados Unidos devem cumprir as regras internacionais do espaço sideral baseadas no direito internacional, evitar a recorrência de casos desse tipo e salvaguardar a vida dos astronautas em órbita e a estabilidade do funcionamento das estruturas espaciais.

PUBLICIDADE