China apresenta na ONU conquistas e contribuições da igualdade de gênero

Rádio Internacional da China - Em um debate de alto nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a representante chinesa apresentou as conquistas e contribuições da China para a igualdade de gênero e pediu à comunidade internacional para acelerar a implementação da agenda de mulheres, paz e segurança, injetando um novo ímpeto na causa global da igualdade de gênero e do desenvolvimento das mulheres.

O lado chinês afirmou que, no grande processo de promoção da modernização chinesa, o status das mulheres chinesas alcançou grandes mudanças, e o sentimento de ganho, felicidade e segurança delas continuou melhorando. A China é uma defensora da igualdade de gênero. Da revitalização rural à inovação científica e tecnológica, da governança social aos intercâmbios internacionais, cada vez mais mulheres chinesas se tornam líderes em diversas esferas da vida.

