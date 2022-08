China convoca embaixador dos EUA sobre a visita de Pelosi a Taiwan

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Xie Feng, convocou urgentemente o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, no final da noite desta terça-feira (2), e apresentou severas representações e fortes protestos sobre a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a ilha chinesa de Taiwan.

Xie Feng disse que Pelosi arrisca a condenação universal para provocar deliberadamente e brincar com o fogo, sendo uma grave violação do princípio de Uma Só China e dos três comunicados conjuntos China-EUA.

A visita de Pelosi tem um grave impacto na base política das relações China-EUA, e viola seriamente a soberania e a integridade territorial da China, disse Xie Feng. Ele acrescentou que o ato prejudica gravemente a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan, além de enviar um sinal seriamente errado às forças separatistas em busca da “independência de Taiwan”.

“O movimento é de natureza extremamente grave e as consequências serão também extremamente graves. A China não ficará de braços cruzados”, observou Xie Feng.

Xie Feng disse que o governo dos Estados Unidos deve ser responsabilizado. Por um tempo, o Washington dizia uma coisa e fazia outra, distorcia e esvaziava constantemente o princípio de Uma Só China.

O governo norte-americano eliminou do site do Departamento de Estado dos EUA as expressões-chave como “Taiwan faz parte da China”, colocou Taiwan na chamada “Estratégia Indo-Pacífico”, atualizou abertamente seus laços com a ilha e aumentou as vendas de armas para a região e apoiou atividades separatistas para sua “independência”, de acordo com Xie Feng.

Ele disse que o governo dos Estados Unidos se entregou ao ato de Pelosi, em vez de restringi-lo, levando à escalada das tensões através do Estreito de Taiwan e minando seriamente as relações entre a China e os Estados Unidos.

Notando que o lado norte-americano deve pagar o preço por seus próprios erros, Xie Feng exortou os EUA a corrigir imediatamente seus erros, tomar medidas práticas para desfazer os efeitos adversos causados pela visita de Pelosi a Taiwan.

Os Estados Unidos não devem continuar no caminho errado, aumentar as tensões ou tornar a situação através do Estreito de Taiwan e as relações China-EUA irreparáveis, disse Xie Feng.

Ele acrescentou que os Estados Unidos devem parar de jogar a “carta de Taiwan”, parar de usar a questão para conter a China de qualquer forma e parar de interferir nos assuntos internos da China.

O diplomata salientou que a tendência dos tempos não pode ser revertida, a vontade do povo não deve ser desafiada, e “aqueles que brincam com o fogo serão queimados por ele”.

Ele acrescentou que nenhum país, nenhuma força e nenhum indivíduo jamais deve subestimar a firme determinação, forte vontade e grande capacidade do governo e do povo chinês para defender a soberania nacional e a integridade territorial e para alcançar a reunificação nacional e a revitalização da nação chinesa.

