China divulga relatório sobre honestidade cibernética em 2022

ICL

Rádio Internacional da China - A Conferência da Civilização Cibernética da China 2022 divulgou nesta segunda-feira (29) o relatório sobre o desenvolvimento da honestidade da internet 2022. O documento revela os avanços que o país alcançou na área no ano passado, além de apresentar novos problemas, desafios e soluções.

Segundo o artigo, a importância do nível estatal sobre o planejamento geral da honestidade cibernética, a promulgação de diversas medidas nas diferentes regiões, o cumprimento das responsabilidades por empresas cibernéticas e o esforço feito por todos os setores sociais foram os principais resultados positivos na construção da honestidade da internet no ano passado.

Porém, com a aplicação generalizadas de novas tecnologias e o surgimento de novos modelos de negócios, a honestidade cibernética enfrenta problemas e desafios. Entre os quais estão o abuso de algoritmo, as diversas maneiras de fraude e a competição injusta recorrendo à vantagem do monopólio da plataforma.

