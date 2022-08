China entra no grupo de países inovadores

Atualmente, a posição chinesa no ranking global de índices de inovação subiu da 34ª para a 12ª edit

Rádio Internacional da China - Nos últimos dez anos, o número de zonas exemplares de inovação independente da China aumentou de 3 para 23 e o de empresas de alta tecnologia expandiu de 49 mil para 330 mil.

Na última década, as verbas dedicadas aos estudos e pesquisas básicas do país aumentaram anualmente. O volume de 2021 foi 3,4 vezes maior que o de 2012.

Atualmente, a posição chinesa no ranking global de índices de inovação subiu da 34ª para a 12ª. A construção de ferrovias de alta velocidade e rede de 5G do país lidera no mundo. Os projetos de missões de espaçonaves tripuladas e sonda em Marte conseguiram progressos importantes. O tamanho das indústrias de veículos a novas energias e de telas de novo tipo ocupa o primeiro lugar mundial.

A inovação está não apenas transformando a China de forma profunda, como também levando o país a passos largos rumo ao futuro.

