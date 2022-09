China investe incessantemente na melhora da qualidade de vida do povo

O governo chinês também insiste no conceito de desenvolvimento verde e o implementa em todos os aspectos do desenvolvimento urbano e da vida da população edit

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, salientou repetidamente que é importante alcançar mais avanços na criação de uma vida de alta qualidade. Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, a China tem impulsionado inabalavelmente a melhoria do bem-estar das pessoas, de forma a satisfazer a aspiração do povo para uma vida bela.

Atualmente, há cerca de 30 mil pequenos parques perto das áreas residenciais que estão espalhados por todo o país. As trilhas de passeio também facilitam as atividades físicas das pessoas, tornando as cidades mais saudáveis e habitáveis.

Além disso, o governo chinês também insiste no conceito de desenvolvimento verde e o implementa em todos os aspectos do desenvolvimento urbano e da vida da população. Ao mesmo tempo, a China impulsiona uma combinação de desenvolvimento de alta qualidade com a criação da vida melhor, com vista a fazer com que o povo tenha a maior sensação de satisfação, felicidade e segurança.

Nos últimos dez anos, as cidades chinesas persistem no conceito de servir e facilitar para o povo e têm aperfeiçoado constantemente a disposição e funções urbanas com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços comunitários. Em Suzhou, 26 novos jardins foram criados na última década. Além disso, a China também aumentou o número de museus, tendo 833 museus e o número de leitores, registrando 103 milhões de leitores cadastrados em bibliotecas públicas. Existem atualmente no país mais de 570 mil centros culturais e quase 4 milhões de recintos desportivos.

