China lança livro branco sobre administração da internet conforme as leis

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China publicou hoje (16) o Livro Branco sobre a Administração da Internet Conforme as Leis.

A publicação conta com conteúdos de seis setores, sendo eles, seguir determinadamente o caminho de administrar a internet de acordo com as leis, reforçar o sistema jurídico para o espaço cibernético, garantir a ordem do espaço cibernético, defender a justiça e a equidade na internet, aumentar a consciência e a qualidade de direito de toda a sociedade sobre a internet e ampliar cooperações e intercâmbios internacionais.

Segundo o documento, a administração da internet conforme as leis é uma parte da disposição estratégica de governar o país pelas leis em todos os aspectos.

Até agora, a China já elaborou mais de 140 leis relacionadas aos assuntos cibernéticos e encontrou uma maneira de administrar a internet com características chinesas.

Além disso, o país quer realizar cooperações internacionais com base na independência, igualdade e respeito mútuo para estabelecer uma comunidade de futuro compartilhando no espaço cibernético.

