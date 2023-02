China lança planejamento para construção de um país digital

A construção da China digital é um importante motor para a promoção da modernização do país, diz documento da liderança chinesa edit

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e o Conselho de Estado do país divulgaram nos últimos dias o Planejamento da Disposição Geral para a Construção da China Digital.

De acordo com o documento, a construção da China digital é um importante motor para a promoção da modernização do país, assim como um forte apoio para construir novas vantagens competitivas para a nação.

O planejamento exige o fortalecimento da infraestrutura digital e do sistema de recursos de dados e a integração da tecnologia digital com a construção da economia, política, cultura, sociedade e progresso ecoambiental, bem como o reforço de duas capacidades – o sistema de inovação da tecnologia e a barreira de segurança digital. O documento também solicitou o aperfeiçoamento do ambiente doméstico e internacional para o desenvolvimento digitalizado.

O plano prevê que a conjuntura de promoção integrada será formada até 2025, quando a construção da China digital alcançará importantes avanços.

