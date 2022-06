China mandará dois módulos experimentais à estação espacial Tiangong

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A construção da estação espacial avançará mais neste ano. Conforme o planejamento, o país mandará dois módulos experimentais, Wentian e Mengtian, para a estação espacial Tiangong (Palácio Celestial), o que propiciará uma plataforma maior para a realização de experimentos científicos no Espaço.

O módulo Wentian (Perguntar ao Céu) é projetado para desenvolver pesquisas científicas sobre a vida espacial. Está equipado com gabinetes experimentais com ecologia de vida, biotecnologia e ciência de gravidade variável. A cabine pode promover o estudo sobre o mecanismo de resposta de plantas, animais e microrganismos em condições espaciais, executar experimentos de ecossistemas fechados, bem como realizar pesquisas biológicas de vários níveis em moléculas, células, tecidos e órgãos, além de fazer pesquisas comparativas em termos de crescimento de organismos sob diferentes condições de gravidade.

A tripulação da nave Shenzhou-14 deve realizar 24 experimentos médicos aeroespaciais, incluindo pesquisas sobre os efeitos do ambiente sem peso e do voo espacial nos seres humanos e o mecanismo de mudança do ambiente espacial.

Nesta missão, os três astronautas ainda precisarão fazer coleta de fluidos corporais em órbita para impulsionar o estudo de proteção à saúde dos astronautas.

