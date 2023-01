China mostra vitalidade ao mundo durante Festival da Primavera

A China mostrou vitalidade, tanto no turismo como no consumo doméstico durante a data festiva edit

Rádio Internacional da China - O Festival da Primavera de 2023 gerou grande movimentação de turistas chineses em viagens internacionais. A porta-voz da chancelaria chinesa, Mao Ning, afirmou nesta segunda-feira (30) que o fluxo para fora do país ultrapassou 2,87 milhões de pessoas, um aumento de 120,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Mao Ning disse ainda que os pedidos de viagens internacionais de turistas chineses registraram uma alta de 640% em relação ao festival de 2022. Já as reservas de passagens aéreas transnacionais foram quatro vezes maiores. Vários países deram acolhimento entusiástico a turistas chineses, valorizou a porta-voz.

Para a porta-voz, a China mostrou vitalidade, tanto no turismo como no consumo doméstico durante a data festiva, o que atende à expectativa do povo chinês de melhorar de vida, além da confiança no desenvolvimento do país. Mao Ning observou que estes ganhos mostram ao mundo a forte recuperação econômica chinesa.

