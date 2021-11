China oficializa retaliação a Lituânia, rebaixando relação diplomática com o país europeu

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China enviou oficialmente uma nota diplomática ao Ministério das Relações Exteriores da Lituânia na sexta-feira com sua decisão de mudar a denominação de sua missão diplomática no país europeu para Escritório de Encarregado de Negócios.

O porta-voz da chancelaria chinesa Zhao Lijian anunciou a mudança em uma entrevista coletiva diária, acrescentando que a China pediu que a Lituânia mude também em correspondência a denominação de sua missão diplomática no país asiático.

Em 18 de novembro, desconsiderando as solenes representações da China, a Lituânia permitiu às autoridades de Taiwan estabelecer um "Escritório de Representação de Taiwan na Lituânia", indicou o porta-voz.

PUBLICIDADE

Zhao assinalou que esta ação lituana criou abertamente a falsa impressão de "uma China, uma Taiwan" no mundo, e por isso a China decidiu rebaixar suas relações diplomáticas com a Lituânia para o nível de encarregado de negócios, procurando salvaguardar sua soberania nacional e as normas básicas que regem as relações internacionais.

A ação da China é uma contramedida legítima ante o dano da Lituânia à soberania chinesa e a responsabilidade recai inteiramente na parte lituana, acrescentou.

PUBLICIDADE

O povo chinês não pode ser insultado e a soberania nacional e a integridade territorial da China não podem ser violadas, disse Zhao, acrescentando que a China é firme ao defender sua soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento.

O porta-voz destacou que nenhum ato que desafie os interesses fundamentais da China terá êxito.

PUBLICIDADE

"Pedimos que a Lituânia obedeça às normas básicas reconhecidas nas relações internacionais, corrija imediatamente seu engano e retorne ao caminho certo", afirmou Zhao.