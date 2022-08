China publica compilação de literatura do PCCh, o partido comunista chinês

O livro inclui a literatura do Partido entre 1921 e 1927, com algumas matérias anteriores à fundação do PCCh também incluídas no primeiro volume edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Os primeiros 12 volumes da compilação de literatura importante do Partido Comunista da China (PCCh) foram publicados pela Editora do Povo.

A obra, compilada pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do PCCh, é uma fonte autorizada para a pesquisa da história do PCCh.

O livro inclui a literatura do Partido entre 1921 e 1927, com algumas matérias anteriores à fundação do PCCh também incluídas no primeiro volume.

É um registro do esforço para fundar o PCCh, do confronto entre a adaptação do marxismo ao contexto chinês e vários pensamentos errôneos, da jornada dos comunistas chineses para estabelecer aspirações originais e assumir responsabilidades e da condução do PCCh na transformação social por meio de realizar a grande autotransformação.

Os documentos ajudarão a aprofundar e expandir o estudo e o ensino da história do Partido e ajudar os membros do PCCh, os quadros e o público a extraírem força e confiança da história do Partido.

