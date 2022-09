China publica discurso de Xi Jinping na 22ª reunião do Conselho dos Líderes dos Estados Membros da OCS

O discurso do líder máximo da China foi publicado pela Editora do Povo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Foi publicado pela Editora do Povo da China em edição separada o discurso intitulado “Atender as demandas da época e reforçar a união e a cooperação para criar um futuro ainda mais brilhante”, proferido pelo presidente chinês, Xi Jinping, na 22ª reunião do Conselho dos Líderes dos Estados Membros da Organização de Cooperação de Xangai (OCS na sigla em inglês).

A publicação já começou a ser vendida a partir desta quinta-feira (29) na Livraria Xinhua em todo o país.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.