China publica livro branco sobre desenvolvimento demográfico de Xinjiang

Rádio Internacional da China - O Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China divulgou neste domingo (26) um livro branco com detalhes sobre o desenvolvimento demográfico na Região Autônoma Uigur de Xinjiang.

O livro branco, intitulado "Dinâmica e Dados da População de Xinjiang", destaca que nos últimos 70 anos, Xinjiang tem realizado um crescimento populacional rápido e estável, melhorando a qualidade populacional, elevando a expectativa de vida e acelerando a urbanização e a modernização.

O crescimento populacional de Xinjiang de 2000 a 2020 foi 1,15 pontos percentuais maior do que a média nacional na taxa composta de crescimento anual (CAGR, em inglês), aponta o livro branco.

De acordo com dados do sexto censo nacional realizado em 2010, a população de Xinjiang era de 21,82 milhões, um aumento de 3,36 milhões com uma CAGR de 1,68% em relação a 2000, de acordo com o livro branco.

Dados preliminares do sétimo censo nacional realizado em 2020 mostraram que o número aumentou 4,04 milhões para 25,85 milhões com uma CAGR de 1,71%, informa o documento.

A população uigur em Xinjiang manteve uma taxa de crescimento relativamente alta, crescendo para uma CAGR de 1,67%, saltando de mais de 8,34 milhões em 2000 para mais de 11,62 milhões em 2020. A taxa de crescimento foi muito maior do que a da população de minoria étnica do país, que permaneceu em 0,83%, destaca o documento.

O desenvolvimento demográfico de Xinjiang marca o sucesso de um país multiétnico unificado em garantir o crescimento populacional saudável de suas minorias étnicas.

As forças anti-China inventaram histórias de "genocídio" em Xinjiang para enganar a comunidade internacional, controlar a opinião pública estrangeira e impedir o desenvolvimento e progresso da China. Esses esforços maliciosos não terão sucesso e a verdade irá vencer a falsidade, acrescenta o livro branco.