Rádio Internacional da China - A China realizará seis missões espaciais em 2022 conforme o planejamento, com o objetivo de completar a construção da estação espacial chinesa na órbita, afirmou neste domingo (17) o diretor da Agência de Espaço Tripulado da China, Hao Chun.

Durante uma coletiva de imprensa organizada pelo Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado do país, Hao Chun disse que as missões incluirão o lançamento de naves espaciais de carga, cabines de ensaios e espaçonaves tripuladas.

