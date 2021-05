China vai priorizar veículos com economia de energia nas Olimpíadas de Inverno de 2022

Veículos com economia de energia representam 85% do total utilizado nas Olimpíadas de Inverno edit

Rádio China Internacional - O maior número possível de veículos com economia de energia e de energia limpa será utilizado durante os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, a fim de reduzir a emissão de carbono, informou na quarta-feira (26) o Comitê Organizador de Beijing para o evento.

Segundo o vice-diretor de transporte do Comitê Organizador, Zhao Tong’an, veículos elétricos, híbridos, de hidrogênio, de gás natural e os tradicionais movidos a combustão serão utilizados nos serviços de transporte do evento. Os veículos com economia de energia e de energia limpa representam 100% dos sedãs e 85,84% de todos os tipos de veículos no serviço, sendo as percentagens mais altas na história das Olimpíadas. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno e os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing, esses automóveis auxiliarão a reduzir a emissão de cerca de 11 mil toneladas de dióxido de carbono, o equivalente ao estoque de carbono em mais de 3.300 hectares de florestas durante um ano.

Zhao Tong’an afirmou que, para elevar a eficiência do transporte durante os Jogos Olímpicos de Inverno e os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos organizará equipes profissionais de transporte e demarcará pistas de uso exclusivo para os eventos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.