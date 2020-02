Chineses usam galão de água e sutiã como máscara antivírus

247 - A procura por máscaras cirúrgicas na China aumentou de tal maneira que os chineses estão sendo obrigados a improvisar assessórios para proteção viral. Galões de água, sutiãs e até sacolas plásticas comuns estão sendo usados como máscaras de proteção.

A reportagem do portal Uol destaca que "nas redes sociais, também há fotos de pessoas usando casca de laranja e até acelga (no que mais parece uma brincadeira de mau gosto do que propriamente uma tentativa de se proteger do vírus)."

A matéria ainda acrescenta que "de acordo com Julian Tang, do Leicester Royal Infirmary e que falou ao jornal britânico Daily Mail, o uso do sutiã não é todo errado — já que o mesmo acessório foi usado como máscara durante a epidemia de SARS em 2003, quando as máscaras também se esgotaram."